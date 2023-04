Öffentlicher Dienst Tarifabschluss: Sächsische Kommunen rechnen mit Kosten in Millionenhöhe

Nach etlichen Warnstreiks und Schlichtungsversuchen haben sich die Tarifparteien am Sonnabend in Berlin auf einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst geeinigt. Was für rund 2,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland für bessere Löhne und einen Inflationsausgleich sorgt, führt bei den Kommunen in Sachsen zu erheblichen Mehrausgaben.