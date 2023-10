Die Landräte könnten jedenfalls angesichts der angespannten Lage nichts mehr ausschließen, sagt Struckmeier. "Natürlich ist das Ziel, irgendwo alle in Wohnungen unterzubringen, aber es werden möglicherweise auch Unterkünfte errichtet werden müssen, eben in Modularbauweise – sprich Containerdörfer. Mindestens ein Landrat sprach auch davon, möglicherweise Zelte beschaffen zu müssen."

Solche winterfesten Zelte gehören in Sachsen längst zum Alltag: In Leipzig leben bereits Geflüchtete in einer Zeltstadt und es könnten noch mehr werden, befürchtet der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetags, Mischa Woitscheck. Denn in den großen Städten herrsche ohnehin Wohnungsmangel.