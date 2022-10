Und auch in andere Richtungen strecken die "Freien Sachsen" ihre Hand aus. So war es etwa Ende August in Dresden. Dort demonstrierten Landwirte gegen eine Reform zur Verringerung von Düngemitteleinsatz. Die "Freien Sachsen" versuchten, den Protest für sich zu vereinnahmen. Auf einem der Traktoren, so zeigt es ein Video, war eine Fahne der "Freien Sachsen" befestigt. Bei Telegram schrieb die Partei später: "Heute großer Protest in Dresden: Jetzt starten auch Sachsens Bauern in den heißen Herbst!“ Und in Bezug auf die angebliche Not der Bauern heißt es: "Doch sie stehen auf und erheben sich - es wird Zeit, den Schulterschluss zwischen allen Protesten zu schaffen!"