Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der Linken in Sachsen, kritisiert das "merkwürdige Demokratieverständnis" von Sachsens Innenminister Armin Schuster. Der schrieb zuvor auf Twitter, die Demos am Montagabend in Leipzig seien als "montägliche Gehversuche" ermöglicht worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK