In Sachsen sind am Montagabend wieder tausende Menschen gegen die hohen Preise sowie die Russland- und Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. In Leipzig gerieten mehrere Teilnehmer verschiedener Lager aneinander. "Es gab eine körperliche Auseinandersetzung und sieben Verletzte, vier davon wurden ärztlich versorgt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Woran sich der Streit entzündete und wie viele Menschen daran beteiligt waren, ist noch nicht klar. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Im Stadtgebiet waren den Angaben der Polizei zufolge insgesamt rund 1.000 Menschen auf der Straße.

Landesweit gab es rund 105 Versammlungen, an denen zusammen geschätzt rund 32.000 Menschen teilnahmen, wie ein Sprecher im Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden sagte. Demonstrationen gab es unter anderem auch in Pirna sowie in verschiedenen Städten des Vogtlands. Besonders viele Menschen waren in Adorf auf der Straße. Die Chemnitzer Tageszeitung "Freie Presse" berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass die Teilnehmerzahl in Zwickau "im Vergleich zur Vorwoche sprunghaft angestiegen" sei - von 1.300 auf rund 2.500.

Im Erzgebirge gingen unter anderem in Annaberg-Buchholz, Schneeberg und Stollberg jeweils mehrere hundert Menschen auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung zu protestieren. Größere Demonstrationen gab es laut Polizei in Schwarzenberg und Chemnitz mit je mehr als 2.000 Teilnehmern.



An der Spitze des Chemnitzer Protestzuges durch die Innenstadt waren Banner und Fahnen der rechtsextremen Partei Freie Sachsen und der Identitären Bewegung zu sehen. In einigen Orten gab es auch kleinere Gegendemos.



In Freital beteiligten sich rund 900 Menschen, unter ihnen der Landwirt Marc Bernhardt aus Somsdorf. Er sorgt sich um Stromausfälle und das Wohl seiner Tiere. "Ich habe Milchkühe zu Hause, die müssen jeden Tag rund um die Uhr gemolken werden", so der Bauer. Er könne sich keine Minute Stromausfall leisten. Für ihn stünden zu viele Fragezeichen im Raum, auf die er gerne Antworten hätte, begründete er seine Demo-Teilnahme.