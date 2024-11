Es beginnt mit Stimmengewirr aus dem Off und vor allem dieser Satz bleibt hängen: "Lust auf ein Abenteuer?". Im Laufe des Abends erfährt man, dass damit eine Einladung "in die Tschechei" gemeint ist. Zwei Jungs, Paul und Rühle, möchten, dass ihre Freundin Karin sie zur "Sonnwendfeier" begleitet. Für ein Wochenende mit der Schwalbe "zu den Tschechen", zelten und baden und Bier trinken.

Karin und Paul. Hießen 16-jährige Jugendliche in der DDR 1976, dem Jahr, in dem Charlotte Gneuß Roman "Gittersee" spielt, Karin und Paul? Hat man damals in der Elbe bei Dresden, wo die Handlung spielt, gebadet? Hat man schon "lecker" gesagt, wenn etwas schmeckt? Um Fragen wie diese kreiste im vergangenen Jahr, als der Roman erschien, eine intensive Debatte. Letztlich lief sie darauf hinaus, ob eine 1992 im Westen, in Ludwigsburg geborene Autorin einen Roman über einen Dresdner Stadtteil im Jahr 1976 schreiben darf.