Als Tilmann Köhler vor fast 20 Jahren direkt von der Berliner Ernst Busch-Schule ans Deutsche Nationaltheater kam, wurde er zum Shootingstar. Das Haus übernahm sogar seine Diplom-Inszenierung in den eigenen Spielplan. Heute arbeitet Köhler als freier Regisseur an wechselnden Theater- und Opernhäusern.

Noch während seines Erst-Engagements in Weimar inszenierte Tilmann Köhler sein erstes Stück von Thomas Freyer. Die beiden kennen sich schon aus Jugendzeiten. Aufgewachsen in Gera haben sie dort als Heranwachsende zusammen Theater gemacht. Später landeten beide in Berlin: Köhler zog es zum Studium der Regie an die Ernst Busch-Schule, während Freyer Szenisches Schreiben an der Universität der Künste studierte.