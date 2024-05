Ausstellung zeigt den Stuhl als Skulptur

Olaf Thormann, Direktor des Hauses, geht auf ein in Edelstahl glänzendes Exemplar zu, das statt aus vier Beinen im Ganzen aus vier Einzelständern besteht. Es handelt sich um den Prototyp "Abstraction" von Arik Levy von 2010. "Der Stuhl wird zur Skulptur, zum Kunstobjekt, so wie eben ein Bild oder eine Plastik", erklärt Thormann.

Thierry Barbier-Mueller frönte mit seinen Stuhlobjekten und Stuhlskulpturen einer Leidenschaft. Als es darum ging, sie 2023 öffentlich zu machen, bat er den in Texas geborenen Star-Regisseur Robert Wilson, dies zu tun. Auch Wilson sammelt Stühle.

Bildrechte: Olivier Vogelsang

Oper und Bühnenwelten von Robert Wilson

Im Musée cantonal de design et d'arts in Lausanne kam es zum dramatischen Auftritt: Keine Ausstellung, sondern eine Oper in vier Akten rund um 200 Stühle inszenierte Robert Wilson. Olaf Thormann, als Direktor des Grassi-Museums auch ein Stuhl-Verrückter, sah die Schau und wusste: Die wollte er für die 150-Jahr-Feier seines Hauses!

Es seien "ganz wunderbare Objekte, die der Genfer Sammler Thierry Barbier-Mueller zusammengetragen hat", erzählt Thormann. "Da ist jedes Objekt für sich eine Ausstellung wert und Robert Wilson hat sie inszeniert. Er ist bekannt dafür, dass er den Gedanken Freiraum lässt, er ist ein Meister der Effekte." Bildrechte: Lucie Jansch

Designer-Stühle von Gehry oder Wewerka

Robert Wilson hat in Leipzig vier Säle in großen Bildern inszeniert: mit Bühnen und Tribünen, selbstkomponierter Musik und Geräuschen sowie Lichtspielen, die den Stuhl als Skulptur ausmalen. Atemberaubend ist der Auftakt mit einem psychedelischen Spiegelkabinett voller metallischer Designstühle.

Bildrechte: Lucie Jansch

Das Finale der Schau in der Orangerie zeigt mit einem bunten, lustigen Pop-Zirkus aus Stühlen schließlich Stühle in jedweder Dimension auf. Auch Kinder werden ihre Freude haben. So gibt es zwischen all den Wewerkas, de Saint Phalles, Sottsass und Gehrys eine lachende Bank, auf der sich nicht nur die Jüngsten niederlassen können.

Robert Wilson erklärt, warum er als Theatermann die Ausstellung choreografiert hat, folgendermaßen: "Für mich ist es alles das Gleiche. Es ist eine Zeit-Raum-Konstruktion. Wenn ich zeichne oder male, wenn ich eine Oper oder ein Schauspiel inszeniere, geht es darum, Entscheidungen zu fällen." Die Inszenierung einer Ausstellung sei der eines Theaterstücks sehr ähnlich. "Bestimmte Dinge wollen straff geführt sein, andere funktionieren frei, und die Essenz ist dann Choreographie", sagt Wilson weiter. Bildrechte: Lucie Jansch

Imposante Ausstellung im Grassi-Museum Leipzig

Manche Stühle hängen in der Schau gar von der Decke, in einem halbdunklen Raum, in denen man nur gebückt durch eine kleine Tür schlüpfen kann. Bemerkenswerte Stühle aus Stahlstäben, Gummireifen oder in Form eines Einkaufswagens lassen sich hier finden. "Consumers Rest" lautet ironisch der Titel des letzteren. Bildrechte: Felix Bielmeier

Im angrenzenden Saal - à la Barcelona-Pavillon Mies van der Rohe 1929 - geht es, wie es sich für eine Ruheinsel gehört, kontemplativ zu – zumindest fürs Auge. Stuhl-Ikonen von Franz West oder Kazuo Kawasaki sind zu besichtigen.