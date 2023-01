Das neue Dienstgewehr sollte die Maschinenpistole des Modells MP 5 von Heckler & Koch flächendeckend in Sachsen ablösen. Denn die MP 5 werde "den veränderten, zu bewältigenden polizeilichen Lagen vor allem mit terroristischem Hintergrund nicht mehr voll gerecht", begründete Sachsens Innenministerium die Anschaffung 2020 in einem Gespräch mit MDR THÜRINGEN.

Doch dann stritten sich gut zwei Jahre lang Haenel und der Hersteller-Konkurrent Heckler & Koch aus Oberndorf in Baden-Württemberg vor Gericht über ein sogenanntes Waffenverschluss-System. Im Kern ging es dabei um Anzahl und Anordnung von Öffnungen im Gewehr, die das Ableiten von Gas und Flüssigkeit aus der Waffe ermöglichen. Heckler & Koch hatte dem Thüringer Konkurrenten vorgeworfen, sein Patent verletzt zu haben. In der zweiten Gerichtsinstanz sahen das die OLG-Richter in Düsseldorf auch so, der Waffenhersteller aus Suhl verlor.