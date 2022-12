Dresden Spezialeinheiten der Polizei sind unterbesetzt

Spezialeinsatzkommandos der Polizei kommen in gefährlichen Situationen zum Einsatz. Angefordert werden sie unter anderem bei Geiselnahmen, Entführungen und Amoklagen, bei denen Waffen verwendet werden. In Dresden fehlt derzeit so ein Kommando.