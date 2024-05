Bildrechte: picture alliance/dpa | Waltraud Grubitzsch

Landtagsabstimmung Sachsen hat neues Gesetz zur Migration von Menschen aus dem Ausland

02. Mai 2024, 17:27 Uhr

Das Gesetz zur Teilhabe und Integration von Migranten in Sachsen war ein Kernpunkt der sächsischen Regierungskoalition 2019. Es sollte schon seit Jahren vorliegen. Nach langen Debatten in Ausschüssen und mit Experten wurde es am Donnerstag beschlossen. Während das Gesetz für Die Linke viel zu kurz gedacht ist, geht der AfD alles viel zu weit.