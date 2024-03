Start with a Friend Verein macht Start für neue Chemnitzer leichter

Der Verein "Start with a Friend" Der Verein "Start with a Friend" wurde im Jahr 2014 in Berlin gegründet. Ziel des Vereins ist es, durch Begegnungen zwischen Geflüchteten und Locals Vorurteile abzubauen und soziale Netzwerke zu stärken. Tandems von einheimischen und zugezogenen Menschen dienen dazu, freundschaftlichen Austausch auf Augenhöhe zu pflegen, gemeinsam zu feiern, zu diskutieren und voneinander zu lernen.

Momentan gibt es in mehr als 25 deutschen Städten und in Wien Standorte. Mehr als 7.800 freundschaftliche Tandems wurden zusammengebracht. Quelle: Start with a Friend e.V.