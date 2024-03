Auch der Landkreis Görlitz will sein Integrationskonzept hinsichtlich verpflichtender Tätigkeiten für Asylsuchende erweitern. Laut einer Mitteilung des Landratsamts sollen ab Sommer 2024 "verpflichtende Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber" auf den Weg gebracht werden. Dazu wolle man zunächst mit den kommunalen Trägern, Arbeitgeberverbänden und Betrieben "ins Gespräch kommen". Ein Einsatz in privatwirtschaftlichen Unternehmen sei ausgeschlossen, hieß es.

Landrat Stephan Meyer (CDU) sagte, es gebe bereits eine erste Initiative mit der Diakonie St. Martin in Rothenburg zur Aufnahme von Arbeitsgelegenheiten. "Hier könnten Asylbewerber die Mitarbeiter bei der Essensausgabe und in der Wäscherei unterstützen sowie die Begleitung bei Spaziergängen ermöglichen", so Meyer. Er sei "überzeugt, dass dies einen positiven Beitrag zur Integration und Akzeptanz von Asylbewerbern in der Bevölkerung leisten kann."