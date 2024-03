"Zentrum ist Raum für alle"

Sie und ihre Mitstreiter hätten gemerkt, dass es in Chemnitz einen Raum brauche, wo Menschen mit Migrationshintergrund selbst aktiv werden können. "Es ist toll, dass es viele Angebote gibt, die für uns Migranten gemacht werden", sagt Fattal. "Aber es ist etwas anderes, selbst etwas zu tun und anderen zu helfen"

Es gebe viele, die nach Deutschland kommen und dann nicht wüssten, wo sie Anschluss finden können. Für diese Menschen soll das Zentrum zur Begegnungsstätte mit anderen Menschen mit Migrationshintergrund und mit Einheimischen werden. Aber auch konkrete Hilfsangebote, wie eine rechtliche Beratung oder Informationen über Gesundheitsbehandlungen ohne Krankenversicherung soll es im Zentrum geben.

"Außerdem bieten wir Nachhilfe an und einen Abend nur für Frauen", so Fattal. Dabei sei die Muttersprache egal. "Wir im Verein sprechen ganz viele verschiedene Sprachen und es soll auch darum gehen, die deutsche Sprache zu üben", sagt sie. Zusätzlich sind internationale Kochabende und kulturelle Veranstaltungen geplant. Willkommen sei unabhängig von der Nationalität jeder, der die Grundwerte des Zentrums, wie Toleranz und Vielfalt, teile. "Es ist ein Raum für alle", so Fattal.

Gut aufgenommen in der Nachbarschaft

So langsam füllt sich der Gehweg vor dem Zentrum mit ersten Interessierten. Fatima Maged, die Vorstandsvorsitzende des Vereins, ist schon ganz aufgeregt. "Als wir den Raum bezogen haben, kamen immer wieder Menschen vorbei und haben neugierig gefragt, was wir machen", erzählt sie. Sie hofft, dass viele Anwohner aber auch Kulturschaffende des Viertels zur Eröffnung kommen. "Bisher hat uns die Nachbarschaft sehr herzlich aufgenommen", so Maged.

Einrichtung und Angebote des Zentrums überzeugen

Kurz vor der Eröffnungsrede ist das Zentrum komplett mit Menschen gefüllt und auch vor der Tür spitzen noch einige die Ohren, um vielleicht etwas zu hören. Auch Gabriele und Eckart Roßberg sind gekommen. "Wir leben schon seit unserer Geburt auf dem Sonnenberg", erzählen sie. "Es ist gut, dass hier etwas entsteht." Die Einrichtung gefällt ihnen ebenso wie die Angebote, die das Zentrum bieten will. Eckart Roßberg ist der Chronist des Sonnenbergs und vermerkt alle wichtigen Ereignisse des Stadtviertels in seiner Chronik. "Und diese Eröffnung bekommt einen schönen Platz in der Chronik des Jahres 2024", sagt er.

Was ist das IZDA? Im Internationalen Zentrum für Demokratie und Aktion (IZDA) sind rund 20 Mitglieder aktiv. Sie stammen aus über zwölf verschiedenen Ländern und sind rein ehrenamtlich tätig. Finanziert wird der Verein über Spenden und über Fördergelder der Kreativachse Chemnitz.