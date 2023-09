In Großröhrsdorf hat die Beräumung der Stadtkirche begonnen. Wie die kirchgemeinde mitteilte, sind zwei Spezialkräne an der Kirchenruine und tasten sich langsam voran. Zunächst sei die Turmbedachung aus Kupferblech dran. Danach sollen die vier 1919 im Ort gegossenen Stahlglocken geborgen werden. Sie waren in der Brandnacht ins Turminnere gestürzt und hatten sich dort verkantet. Erst dann werde das Kirchenschiff beräumt.