Nach dem Brand in der evangelischen Stadtkirche von Großröhrsdorf hat die Polizei am Freitag einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Polizeidirektion Görlitz handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann. In seiner Vernehmung habe er die Tat eingeräumt. Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl. Polizisten brachten den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt, teilte die Polizei mit. Am Montag will die Polizei an der Brandruine über weitere Details informieren.