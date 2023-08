Religiöses Leben Tränen und Trost bei erstem Gottesdienst neben abgebrannter Kirche Großröhrsdorf

Umarmungen, Tränen, Suche nach Trost: Neun Tage nach dem verheerenden Kirchenbrand in Großröhrsdorf hat die Gemeinde am Sonntag erstmals wieder einen Gottesdienst vor Ort gefeiert. Viele Gläubige und Gäste kamen unter freiem Himmel zusammen. Sie vermissen die Kirche, die bis vorige Woche in barocker Pracht ein Stück Heimat für sie bot.