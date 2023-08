Der verheerende Brand in der Großröhrsdorfer Kirche im Landkreis Bautzen ist laut Polizei von einem 40-jährigen Mann aus der Umgebung gelegt worden. Dem mutmaßlichen Alleintäter werde schwere Brandstiftung vorgeworfen, sagte Kriminaldirektor Raik Schulze von der Polizeidirektion Görlitz am Montag bei einem Pressetermin in Großröhrsdorf. Der Beschuldigte habe ein Geständnis abgelegt und sitze in Untersuchungshaft.