Die sächsischen Kommunen und Landkreise bekommen im Rahmen eines Hilfspakets insgesamt rund 180 Millionen Euro vom Freistaat. Wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte, haben sich die kommunalen Spitzenverbände und Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) auf diesen Kompromiss geeinigt.

Das Hilfspaket setzt sich den Angaben zufolge aus zwei Teilen zusammen. Zum einen würden 47 Millionen Euro an die Kommunen weitergegeben. Diese stammten aus den von der Bundesregierung zugesagten Hilfen für die Unterbringung von Geflüchteten. Darüber hinaus kämen 133 Millionen aus dem kommunalen Finanzausgleich, hieß es. Für jeden der 13 sächsischen Landkreise bedeute das etwa zehn Millionen Euro zusätzlich, so Vorjohann. Ursprünglich wollte der Freistaat nur die Bundesmittel an die Kommunen weiterreichen.