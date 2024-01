Wenn ein Bürgermeister oder Landrat in seinem Amt eine solche Resolution unterschreibt, bräuchte es eigentlich zuvor einen entsprechenden Beschluss des Stadt- beziehungsweise Kreisrates, teilte die Kommunalaufsicht im Vogtlandkreis MDR SACHSEN auf Nachfrage mit. Auch ein Bürgermeister aus dem Vogtlandkreis hätte sich mit dieser Frage bereits an die Behörde gewandt, hieß es.

Donnerstagabend in Stollberg ergriffen auch viele Bürgermeister spontan das Mikrofon, bevor sie die Resolution unterschrieben. Unter ihnen Silke Franz (parteilos), Bürgermeisterin aus Ehrenfriedersdorf. Sie unterstütze die Resolution gern, sagte sie, weil auch die Bürgermeister das Vertrauen in die Bundesregierung verloren hätten. Außerdem sagte sie unter großem Applaus: "Wir Bürgermeister sind keine Politiker. Wir kümmern uns um unsere Städte und ich mache das mit Leib und Seele."

Initiator Georg Stiegler erklärte auf Nachfrage, dass die deutsche Entwicklungshilfe gemeint sei. "Das ist ein ganz schweres, heikles Thema und wir wollten damit nur einen Denkanstoß geben. Wir sind alles keine Juristen und Politiker, dafür haben wir diese gewählt, damit sie uns vertreten. Wir wollten den Hinweis geben, die Situation der Entwicklungshilfe genau zu betrachten, was kommt an, was macht Sinn, was können wir uns leisten."