Die Ampel-Fraktionen im Bundestag haben sich auf einen Fahrplan für Reformen in der Landwirtschaft verständigt. Gespräche mit den Landwirtschaftsverbänden am Montag seien in konkrete Arbeitsaufträge gemündet", teilten die Vizefraktionsvorsitzenden Julia Verlinden (Grüne), Matthias Miersch (SPD) und Carina Konrad (FDP) mit. Wie aus einem Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen für den Bundestag hervorgeht, will die Ampel-Koalition noch im ersten Quartal konkrete Vorhaben vorlegen, um Landwirte zu entlasten. Bis zum Sommer sollen entsprechende Maßnahmen beschlossen werden.