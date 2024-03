Sonntagvormittag bei schönstem Wetter am Auensee in Leipzig: Die Luppe fließt in gutem Tempo dahin. In diesem Teil des Auwalds, der Möckernscher Winkel heißt, steht Bärlauch soweit das Auge reicht. Einige Spaziergänger sind unterwegs: Ein Paar hat Bärlauchblätter in einer Papiertüte gesammelt. "Ich weiß, dass man nur die äußeren Blätter und auch nur eine Menge für den Eigenbedarf mitnehmen darf", erzählt die Frau. Doch sie habe in den Medien auch mitbekommen, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Diebstahl von Bärlauch im großen Stil gekommen ist.