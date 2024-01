In einem Wald bei Leipzig sind mehrere mutmaßliche Diebe mit einer großen Menge Bärlauchzwiebeln erwischt worden. Die drei Männer zwischen 18 und 41 Jahren müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Zeuge habe am Montag die Polizei gerufen, weil er mehrere Menschen in einem Parkgebiet in Böhlen beim Ernten von Bärlauch beobachtet hatte.