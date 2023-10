Schülern mit Ängsten eine Plattform geben

Bildrechte: Rechte: MDR/Philipp Brendel "Und Schüler sollten gestärkt aus der Schule kommen und nicht geschwächt", fügt Josie hinzu. Sie gehört zu den Schülerinnen und Schülern, die im vergangenen Jahr im Reclam-Gymnasium Leipzig ihren Frust über das System Schule freien Lauf ließen. "Meine Schulzeit war sehr anstrengend, hart und krankmachend", sagt die 19-Jährige. Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Haarausfall hätten ihre Schulzeit begleitet. Sie habe überlegt, die Schule abzubrechen, zieht aber schließlich das Abitur durch.

Schüler sollten gestärkt aus der Schule kommen und nicht geschwächt. Josie hatte in ihrer Schulzeit häufig Schlafstörungen und Kopfschmerzen

Als Vorsitzende des Schülerrates erkennt sie, dass viele andere Schüler an ihrer Schule auch mit Stress und Leistungsdruck kämpfen. Anfang 2022 hat sie eine Briefaktion gestartet, in der viele Schüler wenig Gutes über Schule geschrieben hatten. Mittlerweile seien 70 Briefe zusammengekommen. Josie selbst fühle sich nicht wohl in der Schule und habe keine Zeit für sich, steht in ihrem Brief. "Ich wünsche mir, dass Schule für alle besser wird und niemanden krank macht", sagt sie.

Vom Lehramtsstudium desillusioniert

Bildrechte: Rechte: MDR/Philipp Brendel Janne ist hochmotiviert, als sie mit ihrem Studium für das Grundschullehramt startet: "Ich wollte Kindern eine bessere Bildung bieten, als ich das selbst erlebt habe." Doch ähnlich wie sie es als Schülerin erlebte, soll sie als angehende Lehrerin die Kinder behandeln. "Alle Kinder sollen sich zur gleichen Zeit gleich konzentrieren und alles können. Dass wir unterschiedlich sind, dem wird in der Schule nicht Rechnung getragen", sagt die 25-Jährige.

Das wir unterschiedlich sind, dem wird in der Schule nicht Rechnung getragen. Janne hat ihr Lehramtsstudium abgebrochen

Die 25-Jährige sieht, wie Schulanfänger motiviert ins erste Schuljahr starten, die Begeisterung sich aber schnell in Luft auflöst. Für spannende Fragen der Grundschüler sei keine Zeit, weil der Lehrplan drängt. "Das hat mich an meine Grenzen gebracht, weil ich in diesem System arbeiten sollte." Völlig desillusioniert bricht Janne das Studium ab. "Ich musste da raus, weil ich permanent gegen meine Werte arbeitete." Sie sei froh über diesen Schritt.

In Schule unterfordert

Bildrechte: Rechte: MDR/Philipp Brendel Eine entspannte Schulzeit sei es für ihn gewesen, sagt Tobi. "Leistungstechnisch ist mir viel in den Schoß gefallen." Der heute 28-Jährige sei sehr gut in Mathe, Chemie und Physik gewesen. Aber: "In diesen Fächern war ich massiv unterfordert. Ich hätte da wesentlich mehr leisten können." Das habe sich gerächt: "Ich habe nie das Lernen gelernt. Weil ich nie gefordert wurde, habe ich mich im Studium schwergetan."

Ich habe nie das Lernen gelernt. Weil ich nie gefordert wurde, habe ich mich im Studium schwergetan. Tobi hat sich in der Schule unterfordert gefühlt

Im Studium fallen Tobis Leistungen abrupt, weil dort komplexeres Denken und nicht nur Auswendiglernen gefragt ist. Er bricht das Studium ab und arbeitet jetzt im IT-Bereich. Es werde in der Schule zu sehr auf die Schwächen geschaut, anstatt auf die Stärken, sagt Tobi. "Schule muss sich ändern, weil dort so viel Potential verschenkt wird."

Bildungswissenschaftlerin: Keiner kann unter Angst lernen

Keiner könne - ob Kind oder Erwachsener - gut unter Angst lernen, sagt Bildungswissenschaftlerin Katrin Liebers. "Wenn Schüler sagen, sie haben Angst vor Leistungsdruck, dann zeigt das, dass sie nicht erfolgreich lernen können", erklärt die Forscherin an der Uni Leipzig. Schüler sollten nicht über- noch unterfordert werden. Zudem sollte es nicht nur darum gehen, einen Lehrplan abzuarbeiten, sondern den Schülern beibringen, wie sie sich selbst Wissen aneignen.

Bildrechte: Katrin Liebers Wenn Schüler sagen, sie haben Angst vor Leistungsdruck, dann zeigt das, dass sie nicht erfolgreich lernen können. Katrin Liebers Bildungswissenschaftlerin an der Uni Leipzig