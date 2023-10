Sachsen will im Kampf gegen den Lehrermangel auch die vorhandenen Pädagogen entlasten. Dafür ist das Programm "Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen" deutlich ausgeweitet worden. Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, erhalten in diesem Schuljahr 400 Schulen Geld für externes Personal. Dafür würden insgesamt 13,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Neben dem regulären Unterricht sind Lehrer an ihrer Schule häufig auch bei Förder- und Nachhilfeangeboten eingespannt. (Symbolbild) Bildrechte: Colourbox.de/Lev Dolgachov