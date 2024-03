Nach Angaben seines Rechtsanwalts will der 45-Jährige persönlich erscheinen. Bei dem mutmaßlichen Opfer handelt es sich nach Angaben des Rechtsanwalts um die Tochter einer ehemaligen Lebensgefährtin des Sängers. Das Mädchen soll Terenzi am Po begrabscht haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Amtsgericht Borna hatte im September vergangenen Jahres einen Strafbefehl in Höhe von 50 Tagessätzen à 20 Euro erlassen, gegen den Terenzi Einspruch eingelegt hatte.