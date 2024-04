Stasi schränkt Fliegen in Laucha Stück für Stück ein

Doch mit dem Mauerbau dreht der Wind. Segelflugzeuge werden zu potentiellen Fluchtfahrzeugen. Wer fliegen durfte und wer nicht, darüber wachte nun das Ministerium für Staatssicherheit, erzählt Klaus Garbe. Der heute 80-Jährige kam über das Fallschirmspringen zur Fliegerei und war bei der GST, der Gesellschaft für Sport und Technik, Anfang der 1970er-Jahre als Flugzeugmechaniker in Laucha stationiert. "Jeder, der Flugsport machen wollte, musste einen Fragebogen ausfüllen", berichtet Klaus Garbe. "Wer Kontakte oder Verbindungen über seine Verwandtschaft in der Bundesrepublik Deutschland hatte, der wurde dann außen vorgelassen. Der durfte auf einmal nicht mehr." Bildrechte: MDR/Ben Arnold

Stück für Stück wurde das Fliegen in Laucha eingeschränkt und schließlich ganz verboten. 1976 wurde der Flugbetrieb endgültig eingestellt. Die GST machte aus dem Flugplatz eine Fahrschule für Militär-LKW. Fortan zog der sowjetische Ural 375 seine Furchen durch die weinbewachsenen Hänge.

Flieger an der Unstrut im Visier der Stasi

Trotz Flugverbot gab es immer wieder heimliche Flugversuche im Unstruttal, erzählt Thilo Schwarz, heute 69 Jahre alt. Der Bäckermeister hatte Anfang der 1980er-Jahre von der noch jungen Sportart des Drachenfliegens gelesen und alles darangesetzt, selbst einmal frei wie ein Vogel mit einem Drachen durch die Luft zu gleiten. Er besorgte sich einen polnischen Bauplan und baute das Fluggerät im Hinterhof seiner Bäckerei aus Fichtenholz und Anorakstoff einfach selbst.

Sie konnten das gar nicht verstehen, dass jemand nur aus Spaß an der Hüpferei Kopf und Kragen riskiert. Thilo Schwarz Drachenflieger

"Man hat das ein bisschen verdrängt, dass da auch mal was schiefgehen kann. Das ist richtig. Aus heutiger Sicht war das ganz schön Hugo Leichtsinn", erinnert sich Thilo Schwarz. Doch der Drachen flog und so geriet er ins Visier der Stasi. Noch am Flughang werden er und seine Frau verhaftet und im Erfurter Stasi-Gefängnis verhört. Bildrechte: Privatarchiv Thilo Schwarz

"Sie konnten das gar nicht verstehen, dass jemand nur aus Spaß an der Hüpferei Kopf und Kragen riskiert. Das war denen irgendwie suspekt", berichtet Schwarz, "Die hatten also nur den Hintergedanken, der will in den Westen, der will über die Grenze fliegen." Nach 48 Stunden wurde er wieder freigelassen. Seinen selbstgebauten Drachen bekam er nicht zurück. Bildrechte: MDR/Ben Arnold

Drachenfliegen ab 1990: Endlich frei wie ein Vogel

Erst 1990 konnte Thilo Schwarz in Laucha wieder seiner Herzensangelegenheit nachgehen: Dem Drachenfliegen. Nach dem Fall der Mauer wurde das Flugverbot für Hängegleiter und Gleitschirme von der Volkskammer der DDR aufgehoben. Ein feierliches Anfliegen in der DDR wurde mit tatkräftiger Unterstützung von Luftsportvereinen aus dem Westen geplant. Stattfinden sollte es am Südwesthang in Laucha an der Unstrut.

Am 03. März 1990 war es soweit. Tausende Zuschauer staunten über die Vielfalt der Luftfahrzeuge. Auch das DDR-Fernsehen war vor Ort. Die junge Reporterin: Maybrit Illner. Im böigen Starkwind wagt sie vor Publikum einen Tandemflug im Drachen. Laucha war endlich wieder Fliegerstadt. Bildrechte: Archiv

Heute nennt sich Laucha wieder Fliegerstadt

Rund 100 Jahre währt die Geschichte der Fliegerei in Laucha an der Unstrut. Heute gibt es hier für fast alle Luftsportarten ideale Bedingungen: Segelflieger, Ultraleicht, Modellflieger, Hängegleiter und Gleitschirme oder Motorflug. Sogar das örtliche Gymnasium bietet in Laucha Segelflug für die Schülerinnen und Schüler an.

In Gemeinschaft mit jungen Leuten das Fliegen zu lernen, das hat mir unheimlich viel gegeben fürs Leben. Max Wäldrich Flugleiter in Laucha

Bildrechte: MDR/Daniel Berg

Segelflieger Max Wäldrich, heute Flugleiter im "Haus der Luftsportjugend", ist selbst als Jugendlicher über das Burgenland-Gymnasium zur Fliegerei gekommen. "In Gemeinschaft mit jungen Leuten das Fliegen zu lernen, das hat mir unheimlich viel gegeben fürs Leben", sagt Wäldrich. "Und das ist schon cool, auf einem Flugplatz zu fliegen, der Gründungsstätte ist und dass wir jetzt als junge Generation das auch in die Zukunft tragen."