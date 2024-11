In Kohren-Sahlis ist am Donnerstag ein neuer Supermarkt eröffnet worden. Damit gibt es nach mehr als einem Jahr wieder eine Einkaufsmöglichkeit in der früheren Kleinstadt, die seit einigen Jahren zu Frohburg gehört. Dorthin oder in andere Ortschaften mussten die rund 1.000 Einwohner seit Juli 2023 fahren, wenn sie Lebensmittel oder andere Waren des täglichen Bedarfs brauchten.



Umso größer war vor allem bei den Älteren die Freude bei der Eröffnung des "Tante Enso"-Ladens mit seinen 300 Quadratmetern Verkaufsfläche. Rund 120 Menschen klatschten Beifall, als Frohburgs Bürgermeister Karsten Richter (CDU) das rote Band durchschnitt.

Sieg der Eigeninitiative

Dass es wieder einen Supermarkt in Kohren-Sahlis gibt, ist letztlich eine Gemeinschaftsleistung der Einwohner. Denn der Laden wird nach dem Genossenschaftsprinzip betrieben - von der "Tante Enso" eGmbH. Diese hat sich bundesweit auf die Nahversorgung von Ortschaften mit weniger als 3.000 Einwohner spezialisiert. Dabei wird nicht gezielt nach Standorten gesucht, sondern die Orte müssen sich bewerben - und die Menschen dabei mitziehen.

Bildrechte: MDR/Max Zaczek

Das ist Kohren-Sahlis passiert. Bewerbungen wurden geschickt, Unterschriften gesammelt, ein Imagefilm gedreht, Flyer verteilt, wie Bürgermeister Richter aufzählt. 300 neue Genossenschaftsmitglieder wären nötig gewesen für den Markt. Am Ende seien es 425 gewesen, freut sich Tante-Enso-Regionalleiter Danny Erdmann. Und die Mitglieder erhalten im Gegenzug zu dem einmaligen Beitrag von 100 Euro eine Genossenschaftskarte mit vielen Vorteilen in die Hand. Eine davon: sie gelangen rund um die Uhr in den Laden, erhalten für ihre Einkäufe Rückvergütungen und können beim Sortiment mitbestimmen.

Einkaufszeiten auch für Nichtmitglieder