Marko Hoffmann nimmt sich das, was niemand hat: Zeit. Der Inhaber des kleinen Supermarkts auf dem Marktplatz in Großenhain nördlich von Dresden macht so ziemlich alles anders als herkömmliche Supermärkte. Er und seine Mitarbeiter nehmen sich alle Zeit der Welt, um mit ihren Kundinnen und Kunden zu plaudern. Sie hören zu und trösten, sie packen Einkäufe ein und tragen sie aus dem Laden, hängen die Taschen an Rollis und Fahrräder. Und denen, die die schweren Flaschen nicht tragen können, liefern sie Getränke nach Hause. Ein Stück praktisch gelebte Solidarität.

Angelehnt ist das Konzept des Supermarkts an die sogenannten Plauderkassen, die in zahlreichen Läden während und nach der Pandemie entstanden sind. Die Inhaber Marko und Stefanie Hoffmann möchten zusammen mit ihren Mitarbeitern ein Ort sein, in dem Zeit für Zwischenmenschliches bleibt und nicht alles dem Diktat der Effizienz unterworfen ist. "Wir sind uns bewusst, dass wir für manche Menschen der einzige soziale Kontakt am Tag sind. Aus diesem Grund nehmen wir uns Zeit", sagt Hoffmann. Es gebe kein konkretes Konzept, vieles ergebe sich automatisch. Man habe sich im Team verständigt, dass man Hilfestellungen bieten möchte. "Viele Kunden und Kundinnen fangen von allein an zu erzählen. Die Gespräche kommen am Regal zustande, an der Kasse, wenn wir den Leuten den Einkauf einpacken oder wenn wie ihn nach draußen tragen, um ihn an den zu Rollator hängen und an die Fahrräder, die sie mitgebracht haben."