Wie funktioniert Tante Enso? - Tante Enso funktioniert nach dem Prinzip der Genossenschaft: Hauptkirterium ist, dass mindestens 300 Menschen in einem Ort einen Anteil an der myEnso-Genossenschaft erwerben.

- Tante Enso ist ein stationärer Supermarkt auf durchschnittlich 200 Quadratmetern, der rund um die Uhr geöffnet und zu bestimmten Tageszeiten mit Personal besetzt ist – in der Regel vier Stunden täglich.

- Zu diesen personalbesetzten Öffnungszeiten funktioniert Tante Enso genauso wie jeder andere Supermarkt.

- Zutritt zum Laden (außerhalb der personalbesetzten Öffnungszeiten) erhält jeder ab 18 Jahren im Besitz einer personalisierten Tante-Enso-Karte.

- Mit dieser wird die elektronische Tür zum Tante Enso geöffnet und an der Selbstdienungskasse bezahlt, per hinterlegtem Lastschriftmandat. Mit der Karte kommt man in jeder Filiale deutschlandweit. Enso eCommerce GmbH