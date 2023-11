Lydia Klöppel war es auch, die die Idee hatte, die Märchenfilmvergangenheit von Schloss Hartenfels zum Thema einer Sonderausstellung zu machen. Dabei spielen u. a. verschiedene Szenen aus dem Film eine Rolle: Wie die Spindeln auf dem Schlosshof verbrannt werden oder die so genannte böse Fee mit einem Spinnrad unterm Arm den imposanten Wendelstein emporeilt.

Doch das ist nur der Auftakt der Schau, denn vom Film führt der Weg wieder zurück zum Ursprung, zur Literatur. Da gehört natürlich das Dornröschen der Brüder Grimm dazu, aber auch "Sonne, Mond und Thalia" von Giambattista Basile aus dem Jahr 1634 und Charles Perraults "Schlafende Schöne im Wald", erschienen 1697 in Frankreich. Die Originaltexte kann man sich an den Hörstationen noch einmal vorlesen lassen

Grafiken, etwa von Josef Hegenbarth und Ludwig Richter illustrieren die Texte. Besonders gelungen sind die Federzeichnungen des Dresdner Künstlers Chris Löhmann. Zum Teil sind die Szenen daraus aus heutiger Perspektive beklemmend, wenn etwa in "Sonne Mond und Thalia" der Prinz die schlafende Thalia nicht wachküsst, sondern sich an ihr vergeht. Da lag der Bezug zu Goethes "Heidenröslein" nahe, das die Ausstellung ebenfalls zitiert. Das brechen einer Rose sei symbolisch für das Vergewaltigen einer Frau, erklärt Lydia Klöppel.

Diese gesellschaftlichen Konventionen, die diese Lesart des Märchens beflügelt haben, seien durch einen Film aufgebrochen worden, so Lydia Klöppel weiter: "Maleficent – Die dunkle Fee" von 2014. Mit durchaus feministischem Ansatz, denn der "Kuss der wahren Liebe", durch den die schlafende Prinzessin Aurora geweckt werden kann, kommt von der dunklen Fee, ihrer unfreiwilligen Ziehmutter. Auch Maleficent begegnet man als lebensgroßer Figur in der Ausstellung in Torgau.