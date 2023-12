Lachen sorge für weniger Stress, weil Endorphine ausgestoßen werden, erklärt Goglin. Der Körper könne dabei nicht zwischen echtem und künstlichem Lachen unterscheiden - den positiven Effekt gebe es also immer. Sich selbst zum Lachen bringen zu können, erhöhe die persönliche Freiheit. "Wir warten immer darauf, dass uns jemand zum Lachen bringt. Doch wir können uns selber zum Lachen bringen."

Wir versuchen, so eine kindliche Verspieltheit zurückzuholen. Carmen Goglin bietet Lachyoga an

Viele Lachübungen seien im Alltag möglich. So in der Übung "Lachen rund um dem Baum". "Wie Kinder 'Kuckuck!' machen, lacht man da hinter einem Baum hervor", erklärt Goglin. "Wir versuchen, so eine kindliche Verspieltheit zurückzuholen", erklärt Goglin. Und: "Lachyoga kann man schlecht erklären, sondern muss man spüren."

Dabei komme Lachyoga schon Kraftsport nahe, sagt Goglin. "Als ungeübter Lacher denkt man gar nicht, wie anstrengend das sein kann." Kann man denn vom Lachen Bauchmuskeln bekommen? "Am Anfang geht das Lachen noch nicht bis in den Bauch hinein", sagt die Kicher-Expertin, aber: "Ich lache mittlerweile mit meinem Bauch. Da kann man schon die Bauchmuskeln trainieren." Bildrechte: Philipp Brendel/MDR

Bis heute denkt Goglin gerne an ihre alte sächsische Heima, wie frühere Klassenausflüge in die Sächsische Schweiz. Die ersten vier Lebensjahre verbringt die heute 58-Jährige in Torgau. Aufgewachsen in Meißen, absolviert sie ihr Studium in Dresden. Nach 1990 verliert die Grundschullehrerin ihren Job. Sie zieht vor 23 Jahren wegen der Arbeit mit ihrem Ehemann nach Baden-Württemberg. Bis zum Tod ihrer Mutter im Juni dieses Jahres sei sie einmal im Vierteljahr in der alten Heimat gewesen.

Ich habe habe gemerkt, das ich kein Problem damit habe, vor anderen Leuten zu lachen. Daniel aus Stuttgart hat das erste Mal an einem Lachyoga-Kurs teilgenommen