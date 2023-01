Umwelt Torgau: Ist die Landestalsperrenverwaltung schuld am Tod von Hunderten Fischen?

Damit das Wasser ordnungsgemäß gestaut und abgelassen werden kann, hat die Landestalsperrenverwaltung am Großen Teich in Torgau Reparaturarbeiten durchgeführt. Allerdings gab es dabei einen Zwischenfall. Am Ende starben Hunderte Fische. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm.