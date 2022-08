Sachsen-Anhalts Angler schlagen angesichts der Trockenheit und ihrer Folgen für die Gewässer Alarm. Die Geschäftsführerin des Landesanglerverbandes, Anja van der Molen-Stolze, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in den vergangenen Wochen habe es bereits viele besorgniserregende Meldungen von den Vereinen gegeben. So seien in Naumburg, Sangerhausen und Seehausen tote Fische beobachtet worden.