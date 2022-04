Tradition Frühlingserwachen - Kinder wecken Bären in Torgau

Im Winter halten Bären in der Regel ihre Winterruhe. Von Mitte November bis Ende März liegt Meister Petz in seiner Höhle und wartet auf den Frühling. Auch die drei Bären von Schloss Hartenfels in Torgau, Jette, Benno und Bea, hatten sich in den kalten Wintermonate zurückgezogen. Doch jetzt steht der Frühling vor der Tür und am Mittwoch endete traditionell die Winterruhe der drei Bären mit lautstarkem Kindergebrüll.