Die Tierparks in Nordsachsen freuen sich derzeit über Nachwuchs - verschiedenen Alters. In den vergangenen Tagen sind im Tierpark in Eilenburg nach eigenen Angaben sieben Zicklein geboren worden. Außerdem sind im Tiergehege "O-Schatz-Park" in Oschatz vor einer Woche zwei neue Kängurus eingezogen.