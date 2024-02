Der Zoo Leipzig sucht einen Namen für seinen Anfang Januar geborenen Giraffenbullen. Vorschläge können noch bis 1. März über den Namensaufruf auf der Webseite eingereicht werden, hieß es. Am 23. März will Zoodirektor Junhold den Giraffenjungen taufen.

Wünschenswert sei ein Name, der an den natürlichen Lebensraum von Giraffen in Ost- und Südafrika erinnere, teilte der Zoo weiter mit. Aus allen eingereichten Ideen werden die Pflegerinnen und Pfleger ihre fünf Favouriten auswählen und diese online zur Abstimmung stellen.