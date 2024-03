"Tote wurden verbrannt und ihre Überreste in Urnen bestattet, aber anders als heute samt Knochen", erzählte ein LfA-Sprecher. Die teils bis ins Kleinste zersplitterten Knochen seien von Fuß bis Kopf nach oben einsortiert worden: "Verstorbene stehen quasi in der Urne." Neben den Urnen wurden auch Behältnisse gefunden, in denen wahrscheinlich Speisen waren. Die Archäologen vermuten, dass dies Grabbeigaben als Essen und Trinken für die Verstorbenen im Jenseits dienen sollten.