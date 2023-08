Nach der Befragung durch die Richterin und die Anwälte wendet sich der Angeklagte persönlich an den Zeugen. Er wolle sich entschuldigen, es tue ihm leid und er hoffe, dass alles wieder in Ordnung kommen werde. Das Bedauern, die Anteilnahme, der Angeklagte wirken auf die Prozessbeobachter ehrlich und betroffen. Der zweite Zeuge, der am Donnerstag gehört wurde, mache dem Lokführer keine Vorwürfe, sagte er. Am Ende des Gerichtstags verurteilt die Richterin den Traktorfahrer zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen.