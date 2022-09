Döllnitzbahn Ermittlungen nach Zugunfall mit Dampflok bei Mügeln

Nach dem Zugunfall mit der Döllnitzbahn in Nordsachsen ermittelt jetzt der Verkehrsunfalldienst wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Das teilte die Polizei mit. Die Döllnitzbahn fährt wieder im Regelbetrieb - jedoch ohne die historische Lok. Am Freitagabend waren in Naundorf bei Mügeln an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Traktor mit Anhänger und die Döllnitzbahn zusammengestoßen.