Die gebürtige Leipzigerin Hermenau war von 2004 bis 2014 Grünen-Fraktionschefin im Sächsischen Landtag und von 1994 bis 2004 Bundestagsabgeordnete in Berlin. Den Grünen gehörte sie insgesamt 25 Jahre lang an. Nach dem Grünen-Nein zu einer Koalition mit der CDU in Sachsen 2014 wandte sie sich der Partei ab.

Über die Grünen äußerte sie sich am Dienstag bei WELT TV: "Die Grünen sind eine Zeitgeistpartei und der Zeitgeist ändert sich gerade. Sie hat sich den alten Zielen aus den 80er Jahren verschrieben und ist eigentlich die rückständigste Partei, die wir im Moment in Deutschland haben."

Der 56-jährige Berger hatte bei der Landtagswahl am 1. September das einzige Direktmandat für die Freien Wähler geholt. Nach zweiwöchiger Bedenkzeit entschied er sich das Mandat anzunehmen. Die konstituierende Sitzung findet am 1. Oktober statt. Dann gibt der Rechtsanwalt das Amt in Grimma ab. Er ist dort seit 2001 Bürgermeister und seit 2008 Oberbürgermeister. Berger und Hermenau engagieren sich seit 2018 auch in der Bewegung "Bürger für Sachsen".