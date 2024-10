Die Krankenhäuser in Wurzen und Grimma sollen unter dem Dach der Sana-Gruppe mit den Kliniken in Borna und Zwenkau enger zusammenarbeiten. Sana will alle vier Standorte zu einem Medizinverbund Landkreis Leipzig vernetzen.

Welche konkreten Folgen der Verkauf für die Klinik-Beschäftigten haben könnte, soll Gegenstand der Verkaufsverhandlungen sein. Nach Aussagen von Landrat Henry Graichen (CDU) will Sana an allen Beschäftigten festhalten.

Die Muldentalkliniken waren unter anderem in finanzielle Schieflage geraten, weil die bundesweite Krankenhausreform für medizinische Leistungen Mindestmengen an Eingriffen vorsieht. Diese Zahlen werden nach Angaben des Gesellschafters in einigen Bereichen der Kliniken nicht erreicht, so dass die Einnahmen daraus künftig nicht mehr erzielt werden können.