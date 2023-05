Die Muldentalkliniken in Grimma und Wurzen sind seit länger Zeit am finanziellen Limit. Damit die Kliniken weiter zahlungsfähig sind, will der Landkreis Leipzig mit einer Finanzspritze in Höhe von zehn Millionen Euro aushelfen, knüpft daran allerdings Bedingungen. Der Aufsichtsrat der Muldentalkliniken hat einen Sanierungsplan erarbeitet.

Großdemo vor der Kreistagssitzung

Am Mittwoch haben sich insgesamt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken sowie Anwohner, Gewerbetreibende und Unternehmer vor dem Ort der Kreistagssitzung in Neukieritzsch versammelt, um ihrem Unmut mit Trillerpfeifen Luft zu machen. Vor allem aus Wurzen sind sie in sieben Bussen, mit mehreren Kleinbussen und privaten Pkw angereist. An diesem Standort sollen die meisten Kürzungen vollzogen werden. Am Dienstagabend bereits hatte es eine Mahnwache vor dem Krankenhaus Wurzen gegeben.

Vor allem aus Wurzen sind Demonstranten angereist, um gegen die Sparpläne zu protestieren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was ist bekannt von den Sanierungsplänen?

Der Aufsichtsrat der Muldentalkliniken gab sich zuversichtlich, dass eine Neuausrichtung der Kliniken gelingen kann. Ohne einen Sparkurs, heißt es in einem externen Sanierungskonzept, würden die Muldentalkliniken in eine ungesteuerte Insolvenz rutschen. Wo unliebsame Entscheidungen unerlässlich sind, wird sich bei der Kreistagssitzung zeigen: Die hat am Mittwoch um 17 Uhr in der Parkarena Neukieritzsch begonnen. Der Sitzungsort wurde kurzfristig vom Stadtkulturhaus in Borna nach Neukieritzsch verlegt - wegen des zu erwartenden Andranges bei der Einwohnerfragestunde.

Der Landrat des Landkreises Leipzig, Henry Graichen (CDU), will sich am Mittwoch zum Sanierungskonzept äußern. Bildrechte: Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH

Landrat Henry Graichen (CDU) erwies im Vorfeld auf ebenfalls auf die externe Expertise. Demnach soll nur die Klinik in Grimma weiterhin die vollstationäre Versorgung anbieten. Der Klinikstandort in Wurzen soll ein ambulantes Zentrum werden. Nach Angaben des Landratsamtes sollen die Bereiche Chirurgie, innere Medizin und Allgemeinmedizin nicht mehr an beiden Standorten, sondern künftig in Grimma angesiedelt sein. Für die innere Medizin sollen lediglich 20 Betten in Wurzen verbleiben. Sechs weitere Betten sollen der Palliativmedizin zur Verfügung stehen. Krankenschwestern und Pfleger am Standort Wurzen sind entsetzt.

Der Sanierungsplan des Aufsichtsrates sah ursprünglich vor, die Kinder- und Geburtsklinik in Wurzen zu schließen. Gegen die Pläne formierte sich Widerstand, die Geburtsklinik bleibt erhalten.

Sechs Millionen Euro Umsatz fehlen

Die brisante Lage in Zahlen: Den beiden Kliniken an den Standorten Wurzen und Grimma fehlen rund sechs Millionen Euro an Einnahmen - bei vermutlich weiter steigenden Kosten. Statt der ursprünglich geplanten 60 Millionen sind im Wirtschaftsplan nur 54 Millionen an Umsatzerlösen enthalten. Ein Grund: Die gesunkenen Patientenzahlen. Sie träfen die Muldentalkliniken stärker als Kliniken im Umfeld, heißt es aus dem Landratsamt.

Der Landrat hat die Situation kürzlich so zusammengefasst: Bislang habe die ortsnahe medizinische Versorgung immer in den Vordergrund gestellt werden können. Das sei nicht mehr machbar.