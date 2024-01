Die Muldentalkliniken waren laut kommunalem Gesellschafter unter anderem in finanzielle Schieflage geraten, weil die bundesweite Krankenhausreform für medizinische Leistungen Mindestmengen an operativen Eingriffen vorsieht. Diese Zahlen werden nach Angaben Verwaltungen in einigen Bereichen der Kliniken nicht erreicht, so dass die Einnahmen daraus künftig nicht mehr erzielt werden können.