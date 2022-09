Döllnitzbahn Zehn Verletzte nach Unfall mit historischer Dampflok bei Mügeln

Am Freitagabend sind bei einem Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang im sächsischen Naundorf nahe Mügeln zehn Menschen verletzt worden. An der Kreuzung war ein Traktor mit einer Dampflok der historischen Döllnitzbahn zusammengestoßen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der 34-jährige Lokführer und ein 16 Jahre alter Fahrgast mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Acht weitere Fahrgäste des Zuges wurden leicht verletzt.