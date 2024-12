Begonnen habe es in der Ausbildung, so Baier: "Es war am Anfang eine Azubi-Aufgabe, weil unser Büro in Chemnitz quasi direkt vor dem Baum ist." Bestimmt mal, wie hoch der Baum ist, hieß es. Irgendwann sei die Idee gekommen, einen Städtevergleich zu machen, zunächst mit Leipzig und Dresden. "Dann haben wir gesagt: Leute, wenn wir auch bei euch die Weihnachtsbäume messen sollen, gebt uns einfach Bescheid." So seien es immer mehr Bäume geworden. In diesem Jahr sind es 25 Bäume, darunter in Borna, Grimma, Eilenburg und Torgau.