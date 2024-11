Chemnitz macht traditionell den Anfang im Weihnachtsmarkt-Contest. Das ist naheliegend, sitzen die Vermessungstechniker doch mit ihrem Büro am Markt mit bestem Blick auf den Weihnachtsbaum. Als die Fichte am Sonnabend aus dem Revier Wildenthal im Forstbezirk Eibenstock auf dem Markt ankam, war sie noch 26 Meter lang. Dann aber wurde sie - wie vielerorts üblich - in ein vorinstalliertes Rohr in den Boden eingelassen, zur Standsicherheit.



Die Stadt Chemnitz ging in ihrer Vorankündigung davon aus, dass noch 23 Meter Länge sichtbar bleiben würden. Ob das für den ersten Platz ausreicht, den Chemnitz seit drei Jahren in Folge erzielt hatte?