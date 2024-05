Das Tageshospiz in Leipzig-Probstheida ist das erste in Sachsen, das eine teilstationäre Betreuung an fünf Tagen in der Woche anbietet. Es gehört zu zehn ähnlichen Pilotprojekten in Deutschland. Das teilstationäre Angebot ist für Palliativpatienten gedacht, die noch keine stationäre Pflege benötigen, die aber schon eine Unterstützung im Alltag brauchen. Die Gäste wohnen bei ihren Angehörigen und werden tagsüber im Tageshospiz versorgt und betreut. Neben diesem Angebot gibt es auch ein stationäres Hospiz in der Villa Auguste.