In Leipzig ist am Donnerstag Sachsens erstes Tageshospiz für schwerstkranke und sterbende Menschen eröffnet worden. Der Neubau im Hospiz Villa Auguste im Leipziger Stadtteil Probstheida bietet laut Betreibergesellschaft Platz für bis zu acht Patienten. Nach Angaben der Geschäftsführerin Beatrix Lewe richtet sich das Angebot an Menschen, die weiter zu Hause leben möchten, aber bereits Unterstützung benötigen. "Wir spüren, dass einfach eine Entlastung da sein muss für Palliativpatienten, um aus ihrem Alltag immer wieder ein Stück herauszukommen und auch mit anderen noch mal ins Gespräch zu kommen", sagte Lewe.