Eigentlich sprach vieles dagegen. Als damals selbstständige Buchhändlerin im erzgebirgischen Lauter kam nach dem Tod ihres Mannes zur Trauer die Angst um die wirtschaftliche Existenz. Alles hätte zusammenbrechen können. Doch es kam anders. Gabriele Pinther fühlte sich getragen. Von Menschen an ihrer Seite. "Und ich hab zurückgefunden zu Gott", sagt sie, nach einer zehnjährigen Phase, in der ihr Gott sehr fremd geworden war.



Seit dieser Zeit begleitet die heute 64-jährige Kauffrau selbst Menschen auf dem letzten Weg ihres Lebens. Ehrenamtlich in der Hospizgruppe Zion in Aue. "Die Osterbotschaft ist für mich in meinem Leben." Für Gabriele Pinther ist das ganz konkret: Wenn sie am Bett von Sterbenden sitzt, eine Hand hält, einen Arm streichelt, ein Lied singt. Sie will ihren Osterglauben niemandem überstülpen. "Aber ich frage immer, wenn ich gehe: Darf ich mit Ihnen ein Vaterunser beten?" Keiner der Sterbenden, sagt sie, habe das bisher abgelehnt.